Під Харковом СБУ виявила схованку з тротиловими шашками та електричними детонаторами (фото)

Неподалік Харкова співробітники Служби безпеки України виявили схованку з великою кількістю вибухівки.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, схованка була виявлена в лісосмузі поблизу харківської кільцевої дороги наприкінці минулого тижня.

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За відомостями СБУ, зі сховища правоохоронці вилучили 17 тротилових шашок загальною вагою приблизно 3,5 кг та 2 електричних детонатори. За оперативною інформацією, вибухівка була ввезена контрабандним шляхом з Росії для озброєння диверсійних груп та організації вибухів з метою дестабілізації ситуації в регіоні.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення організаторів схованки.