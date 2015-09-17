В Україні зареєстрували майже 950 тисяч переселенців

Із всього числа переміщених 160 тис. 416 – діти / Фото УНІАН

Згідно з оперативною інформацією, з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції до інших регіонів переселено 949 тис. 557 осіб, у тому числі з Донецької, Луганської областей - 928 тис. 627 осіб та з Автономної Республіки Крим і міста Севастополь - 20 тис. 930 осіб.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на Міжвідомчий координаційний штаб.

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Зазначається, що з всього числа переміщених 160 тис. 416 – діти; 467 тис. 305 - інваліди та особи похилого віку.

Найбільше внутрішньо переміщених осіб розміщено у Луганській (220 тис. 868 осіб), Харківській (190 тис. 443 осіб), Донецькій (113 тис. 142 особи), Дніпропетровській (84 тис. 509 осіб) областях. До Запорізької області переїхали майже 66 тис. осіб, Київської - близько 44 тис. осіб, до Києва – близько 39 тис. осіб.

Найменша кількість переселенців у західних областях, зокрема: у Рівненській області – 3,5 тис. осіб, у Тернопільській області - 2,7 тис. осіб і стільки ж у Чернівецькій.

Згідно з офіційними даними, у жінок зазначеної категорії осіб народилося 4 тис. 777 немовлят.

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Психологами ДСНС України разом з представниками громадських (волонтерських) організацій надано психологічну допомогу 161 тис. 262 особам, у тому числі 44 тис. 803 дітям.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства соціальної політики, станом на 14 вересня в Україні на обліку перебуває 1 млн 483 тис. 119 внутрішніх переселенців із Донбасу і Криму.