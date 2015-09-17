Генпрокуратура інкримінує нардепу Мосійчуку 5 статей Кримінального кодексу

Відповідне повідомлення оприлюднено на офіційному сайті ГПУ.

"Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою), ч. 2, 3 ст. 296 (хуліганство), ч. 1, 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок), ч. 1 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 1, 2 ст. 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) КК України", - йдеться в повідомленні.

Шокін у Раді також звернув увагу на те, що всі докази у кримінальному провадженні зібрані з дотриманням норм КПК.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент дав згоду на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Мосійчука.

Перед цим у сесійній залі генеральний прокурор Віктор Шокін передав голові Верховної Ради Володимиру Гройсману відповідне подання.

На засіданні ВР було продемонстровано відео з участю Мосійчука, яке було зняте прихованою камерою. На відео мова йшла про можливості вирішення певних питань за гроші.

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Перед тим, як продемонструвати відео, Шокін зазначив, що Генеральна прокуратура розслідує кримінальну виробництво за фактами вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів одним з народних депутатів України. Він зазначив, що в ході розслідування були проведені слідчо-розшукові дії та зібрані докази, що підтверджують провину депутата.

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Сам Мосійчук ці звинувачення відкидає і заявляє, що відео було змонтовано, а всі звинувачення проти нього, оприлюднені сьогодні в парламенті, назвав "помстою генпрокурора".