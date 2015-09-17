"Жодної купюри у мене немає": Мосійчук заявив, що оприлюднене ГПУ відео змонтоване

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у кулуарах ВР.

«Жодної купюри у мене немає… Те, що генеральний прокурор скористався змонтованим відео, ще раз підтверджує, що вони не могли закрити мене за інше і вигадали і зробили це відео, щоб спаплюжити мене в очах людей», - сказав Мосійчук.

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Як повідомляв УНІАН, перед цим у сесійній залі генпрокурор передав голові Верховної Ради Володимиру Гройсману подання на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Мосійчука.

На засіданні ВР було продемонстровано відео за участі Мосійчука, яке було зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливість вирішення певних питань за гроші.

Перед тим, як продемонструвати відео, Шокін зазначив, що Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактами вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів одним із народних депутатів України. Він зауважив, що в ході розслідування було проведено слідчо-розшукові дії і зібрано докази, які підтверджують провину депутата.