У Донецькій області оголосили набір до поліції

Першими містами, де на службу вийдуть патрульні поліцейські, стануть Краматорськ і Слов'янськ, передають Маріупольські новини.

Зазначається, що набір триватиме з 26 вересня по 19 жовтня.

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Серед вимог до кандидатів - прагнення до якісних змін, вік від 21 до 35 років, повна загальна середня або вища освіта, наявність водійського посвідчення категорії В, а також відсутність судимості.

Раніше глава МВС Арсен Аваков повідомляв, що при наборі в нову патрульну поліцію в Донецькій і Луганській областях наявність бойової підготовки буде серед пріоритетних.

У Києві нова поліція вийшла на патрулювання 4 липня, у Львові – 23 серпня, в Одесі – 25 серпня. На черзі - Луцьк, Миколаїв, Хмельницький, Ужгород і Мукачеве. 26 вересня патрульна поліція почне роботу у Харкові.

Вже стартував набір у поліцію в Івано-Франківську - 3 вересня, 6 вересня – у Вінниці, в Чернігові - 13 вересня. Планується, що 21 вересня почнеться набір у Черкасах і Кременчуці, 23 – в Полтаві, 26 вересня - у Слов'янську і Краматорську.