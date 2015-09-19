На Миколаївщині військовий напав на журналіста під час зйомки місця ДТП

Як повідомили у суботу в секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в Миколаївській області, за даним фактом розпочато кримінальне провадження.

У відомстві також повідомляють, що 18 вересня о 17.55 год біля с. Ульянівка на автодорозі «Миколаїв-Доманівка-Берізки» сталося зіткнення автомобілів «ВАЗ-21015» і «Фольксваген». В результаті ДТП до лікарні доставлені п'ятеро військовослужбовців, у віці від 21 до 37 років.

Читайте також​Скандальний владика Павло УПЦ МП назвав журналістів "іродіанами" та пригрозив їм розплатою "сторицею" (відео)

За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Увечері 18 вересня в Миколаївський РВ УМВС України в Миколаївській області звернувся працівник одного з Інтернет-видань з повідомленням про те, що йому, під час проведення фото- і відеозйомки вищезгаданої події, перешкоджали колеги постраждалих військових, які перебували на місці ДТП, і йому нанесені тілесні ушкодження.

"Як з'ясувалося, аналогічні дії були вчинені і щодо інших представників редакцій ЗМІ, але в міліцію заяв щодо перешкоджання журналістській діяльності від них не надходило", - повідомили в облУМВС.

Слідчим відділенням Миколаївського РВ УМВС розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.171 КК України «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів», санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. Встановлюються особи, причетні до скоєння злочину.

У той же час, видання "Преступности.НЕТ" повідомляє, що під час виконання службових обов'язків постраждав кореспондент сайту Вадим Богданов.

Видання повідомляє, що винуватцем ДТП були бійці "Айдара".

"Прибувши на місце журналісти встигли зробити лише один кадр, як до них підбігли люди у військовій формі, імовірно також бійці батальйону «Айдар» і стали в грубій формі вимагати припинити зйомку, з'ясовуючи, хто вони такі. Вадим Богданов відповів їм, що вони - журналісти і показав їм своє посвідчення", - пише "Преступности.НЕТ".

Сайт стверджує, що військовослужбовці обступили Богданова і стали висмикувати у нього фотоапарат. Другий журналіст видання бачив "як один з людей у формі розстебнув кобуру з пістолетом і ходив за ним".

Нібито військовослужбовці підбігли до Богданова, "один з них став наносити удари журналісту в голову і тулуб".

Вже в машині журналіст виявив, що під час бійки військові розбили його мобільний телефон.