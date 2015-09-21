У Черкасах стартував набір до поліції

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

"І знову чергу молоді, якраз ту чергу, якій ми раді", - зазначив він.

Аваков повідомив, що в Черкасах набирають 200 патрульних. Завершення прийому заявок - 12 жовтня, після чого будуть проходити тести, а початок навчання заплановано на 30 листопада.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві нова поліція вийшла на патрулювання 4 липня, у Львові – 23 серпня, в Одесі – 25 серпня. На черзі - Луцьк, Миколаїв, Хмельницький, Ужгород і Мукачеве. 26 вересня патрульна поліція почне роботу в Харкові.

Вже стартував набір до поліції в Івано-Франківську - 3 вересня, 6 вересня – у Вінниці, в Чернігові - 13 вересня. Планується, що 23 вересня почнеться набір в Полтаві, 26 вересня - у Слов'янську і Краматорську.