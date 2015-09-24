Суховантаж ВМС "Горлівка" отримав від волонтерів радар з радіусом дії до 70 км

23 вересня у військовому порту м. Очаків (Миколаївська обл.) волонтери Благодійного фонду "Повернися живим" вручили команді "Горлівка" сучасний радар Simrad, загальною вартістю близько 170 000 гривень.

Морський сухогрузный транспорт "Горлівка", який повернула Росія, вийшов на "океанський театр військових дій". Його команда звернулася до волонтерів "Повернися живим" ще в травні 2015 з проханням розглянути можливість оснащення судна сучасним радаром (РЛС). За штатним розкладом мст "Горлівка" - суховантаж, але за фактом сьогодні переоснащується відповідно до вимог воєнного часу та виконує бойові завдання, в т. ч. підвезення боєприпасів та ін.

"РЛС - це "очі та вуха" корабля. Без нього ми не бачимо і не знаємо, що відбувається навколо. Не маємо можливості упізнати судно. Наявність радара - повний контроль за надводною обстановкою і наша навігаційна безпека. У Simrad NSO evo2 з 19-дюймовим монітором вбудована система АІС, яка дозволяє бачити суда, які знаходяться в морі. Раніше з таким якісним та сучасним обладнанням ми не працювали. Спасибі кожному, хто нам допоміг і продовжує це робити", - розповів командир "Горлівки" Роман Рябко.

Координатор Благодійного фонду "Повернися живим" Ольга Решетилова зазначила : "Чесно кажучи, коли ми почали збір коштів на РЛС для "Горлівки", знайшлося чимало тих, хто критикував це рішення. Мовляв, навіщо суховантажу сучасний радар? Сьогоднішні навчання, на які "Горлівка" вперше вийшла з купленим нами радаром, показали: це судно і його команда дійсно готові виконувати військові і навіть бойові завдання. Ну і окремо хочу сказати про команду: у них - від командира до матроса - стільки завзяття служити, стільки любові та відданості своєму старенькому, але ще дуже бойовому кораблю, що їм хочеться допомагати".

Нагадаємо, що раніше на кораблі стояв радар 1965р., який не підлягає ремонту. Після посту волонтера "Повернися живим" Ольги Решетилової у Facebook народ України не залишив у біді мст "Горлівка" і спільними зусиллями оснастив його автономним радаром Simrad NSO evo2 з 19-дюймовим монітором.

На сьогодні, встановлений радар Simrad NSO evo2 на "Горлівці" - єдиний сучасний радар на кораблях військово-морської бази "Південна". Українські ВМС відчувають гостру потребу в радарах та іншому.

Волонтери та ВМС України щиро дякують народу за надану допомогу та закликають не зупинятися в цей не простий час для України.