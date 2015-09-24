На Луганщині СБУ припинила курсування пасажирських автобусів через Росію

Як повідомляє прес-центр СБУ, протягом вересня правоохоронці затримали три автобуси, які за відпрацьованою схемою перевозили пасажирів за маршрутом Луганськ-Лисичанськ через територію Росії.

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"Транспорт з Луганська через тимчасово неконтрольований Україною пункт пропуску "Ізварине" прибував до селища Чертково Ростовської області РФ. Далі пасажири пішки переходили російсько-український кордон, де на них чекали автобуси, які належать приватному підприємству, зареєстрованому на підконтрольній Україні території", - повідомляє прес-центр.

"За один рейс перевізники виручали майже 28 тисяч гривень. Усі кошти від незаконних перевезень акумулювалися у Луганську. Частина з них у вигляді "податків" направлялася до "бюджету ЛНР" та використовувалася для фінансування незаконних збройних формувань терористів", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 332 Кримінального кодексу України. Транспортні засоби вилучено.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації незаконних перевезень.

Службою безпеки України продовжуються заходи, спрямовані на припинення функціонування каналів нелегального транспортного пасажирського сполучення з тимчасово окупованими територіями.