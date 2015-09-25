Шустер Live не вийде в ефірі 1+1

Про це повідомила прес-служба телеканалу 1+1.



"Такі зміни в програмній сітці обумовлені тим, що між каналом і студією залишився ряд неузгоджених юридичних моментів, для вирішення яких потрібен час. Що стосується подальших виходів проекту Шустер Live в ефірі каналу, необхідно відзначити, що між каналом і студією підписана довгострокова угода, що передбачає авансування низки програм",- йдеться в повідомленні.



Канал зазначає, що виконав свої зобов'язання і сплатив у повному обсязі всі необхідні платежі.