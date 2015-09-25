Шустер Live не вийде в ефірі 1+1
12:01, 25 вересня 2015Суспільство
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У цю п'ятницю, 25 вересня, програма Шустер Live не вийде в ефір каналу 1+1. У 20.15 вийдуть фільми «Перевізник – 1» та «Перевізник -2».
Канал виконав свої зобов'язання і зробив всі необхідні платежі
Про це повідомила прес-служба телеканалу 1+1.
"Такі зміни в програмній сітці обумовлені тим, що між каналом і студією залишився ряд неузгоджених юридичних моментів, для вирішення яких потрібен час. Що стосується подальших виходів проекту Шустер Live в ефірі каналу, необхідно відзначити, що між каналом і студією підписана довгострокова угода, що передбачає авансування низки програм",- йдеться в повідомленні.
Канал зазначає, що виконав свої зобов'язання і сплатив у повному обсязі всі необхідні платежі.
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