У Нью-Йорку готуються до протестів проти приїзду Путіна

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Звільнення політв'язнів, відновлення суверенних кордонів, міжнародний трибунал з MH17 (малайзійського лайнера, збитого над сходом України рік тому), заклик до припинення експансіоністської війни Путіна. Приєднуйтесь до нас, поки не пізно" – це гасла акції.

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На її сторінці в Facebook говориться: "Агресія, продемонстрована Росією під час недавніх вторгнень в Україну і Грузію в спробі силою перекроїти карту Європи, – це відкритий виклик основі міжнародного права і демократичних цінностей. Весь нинішній розвиток націй, які в минулому стали жертвами російської і радянської експансій, тепер знаходиться в небезпеці". Володимира Путіна в обігу називають "лідером-ізгоєм, обвинуваченим у скоєнні численних злочинів проти окремих людей, цілих країн і світу, який тепер відвідує США, вперше за 10 років".

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Акції в Нью-Йорку проти приїзду Путіна в ООН будуть проходити два дні. Більшість тих, хто бере участь в організації, представники української діаспори США.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Нью-Йорку відкрилася 70-а сесія Генасамблеї ООН.