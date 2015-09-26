Блокада Криму: Залізнична гілка на півострів перекрита бетонними блоками

Про це повідомляє «112 Україна».

За словами представника меджлісу Ленура Іслямова, по гілці з Армянська ходили товарні склади з заводу «Титан», який виробляє соду.

«Ми поставили з того боку зазор, зараз там стоять бетонні плити, які просто так не можна перемістити», - підкреслив Іслямов.

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Представник кримськотатарської громади додав, що до Криму не йдуть товарні потяги.

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, який везе товари до Криму, ініційована Меджлісом кримськотатарського народу. За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно будуть пропускати пішоходів і легковий транспорт.

Ініціатори блокади вважають, що українські компанії повинні припинити торговельні відносини з Кримом, оскільки територія півострова була окупована Російською Федерацією.