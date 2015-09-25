Чубаров не виключає, що окупаційна влада може оголосити Меджліс терористичною організацією

Про це заявив глава Меджлісу Рефат Чубаров, передає "112 Україна".

"Багато того, що сьогодні відбувається у Криму, в тому числі і з боку тих осіб, які безпосередньо здійснює окупаційну політику Росії, просто не підлягає якомусь обговоренню в нормальному, здоровому суспільстві", - говорить Чубаров.

За його словами, можливість оголошення Меджлісу терористичною організацією – це прерогатива власне російської влади, "вона може на це піти".

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"Ситуація з придушенням визвольного руху на Кавказі показує, що вони йдуть на багато що, на такі речі, які для нормального суспільства не є прийнятними в сучасних умовах, наприклад, репресії по відношенню до родичів тих людей, яких вони вважають екстремістами або терористами", - пояснює Чубаров.

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Як повідомляв УНІАН, раніше так званий «віце-прем'єр республіки» Руслан Бальбек порівняв Меджліс з забороненою у РФ "екстремістською" організацією "Правий сектор".

22 вересня окупаційна влада Криму "рекомендувала" місцевим засобам масової інформації не використовувати назву «Меджліс» у своїх матеріалах.