На адмінкордоні з окупованим Кримом немає жодної фури, всі повернулися на материк

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник начальника ГУМВС в Херсонській області Ілля Кива.

"Ситуація на КПП з окупованою територією Крим : 1) Чонгар - 0 вантажних авто 2) Чаплинка - 0 вантажних авто 3) Каланчак - 0 вантажних авто", - зазначив він.

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При цьому Кива наголосив, що з 24 вересня акція протестувальників переноситься на 10 км вглиб материка.

Як повідомляв УНІАН, Меджліс кримськотатарського народу 20 вересня розпочав безстрокову акцію із блокування вантажного транспорту, який прямує до Криму. За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно пропускають пішоходів і легковий транспорт.