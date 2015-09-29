У Краматорську 25 тисячам сімей призначено субсидію
14:01, 29 вересня 2015Суспільство
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Станом на сьогодні, 29 вересня у Краматорську вже призначені 24994 субсидії.
Кожна четверта сім'я у Краматорську вже отримала субсидію / podrobnosti.ua
Найбільша база - у енергетиків, в Краматорську вони обслуговують 96 тис абонентів, повідомляє 6264.com.ua.
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Виходить, кожна четверта сім'я у Краматорську вже отримала субсидію, підкреслила начальник Краматорського УПСЗН Наталія Чукова.
Кожна п'ята субсидія, оформлена в Донецькій області, призначена спеціалістами Краматорського УПСЗН.
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