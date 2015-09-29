У Краматорську 25 тисячам сімей призначено субсидію

Станом на сьогодні, 29 вересня у Краматорську вже призначені 24994 субсидії.

Найбільша база - у енергетиків, в Краматорську вони обслуговують 96 тис абонентів, повідомляє 6264.com.ua. Читайте такожУ Краматорську з'являться нові тролейбуси і зупинки Виходить, кожна четверта сім'я у Краматорську вже отримала субсидію, підкреслила начальник Краматорського УПСЗН Наталія Чукова. Кожна п'ята субсидія, оформлена в Донецькій області, призначена спеціалістами Краматорського УПСЗН.

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