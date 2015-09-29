Військові частини візьмуть шефство над краматорськими школами

Цими питаннями займаються створені у складі ВСУ групи цивільно-військового співробітництва, повідомляє 6264.ua.

Відзначається, що одним з важливих напрямків даної роботи штаб бачить відновлення шефства військових частин над навчальними установами.

Про це заступник командувача АТО Костянтин Соколов заявив в ході публічної дискусії з питань національно-патріотичного виховання.

Читайте такожУ Краматорську 25 тисячам сімей призначено субсидію

В кінці літа військові допомагали школам і дитсадкам підготуватися до нового навчального року, завозили пісок і проводили ремонтні роботи.

«Спільно з представниками обласної влади ми будемо проводити уроки військово-патріотичного виховання, залучаючи фахівців ЗСУ, Нацгвардії, ДСНС, ДПС, СБУ та МВС. Розуміючи значення військово-патріотичного виховання, ми докладемо до цього максимум зусиль», - запевнив Соколов.