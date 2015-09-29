Жителі Бердянського самостійно відновили подачу води в свої будинки

Незважаючи на те, що тут закриті магазини, місцеві жителі повертаються в рідне селище. Головним чином це відбувається тому, що в Бердянському налагоджується водопостачання, повідомляє 0629.com.ua.

"Води в селищі як такої не було з лютого 2015-го, коли поруч розірвалася 120-мм міна. Після 8 місяців вода знову пішла в будинки селян, правда, тонким струменем. Але для нас це все одно велике досягнення, так як в селищі можна жити", - розповіла місцева мешканка Тетяна. Раніше жителі ходили за водою на західну околицю селища.

У травні 2015 бійці одного з мотопіхотних підрозділів вже допомагали відновлювати водопостачання, але проблема так і не вирішилася.

Вже сьогодні місцеві мешканці за свої кошти повністю замінили лінію підведення, харчування та автоматику запуску насосної. Таким чином була "врятована" 34-метрова свердловина. Місцевий житель Олександр став ініціатором робіт і привіз в селище зварювальників.

Але місцеві з жахом чекають холодів. Зараз важливо провести зварювальні роботи на водонапірній башті, яка протікає.

У той же час в селищі вже горить кілька ліхтарів. Освітлення також жителі налагодили за свої кошти. В селище вже не бояться повертати дітей. Вони ж кожен день їздять вчитися до маріупольської школи.

До речі, до війни діти з Бердянського вчилися в Широкіно.