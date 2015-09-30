Жителі Сєвєродонецька відсвяткують Всесвітній день музики
13:43, 30 вересня 2015Суспільство
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У програмі - виступ місцевих талантів та гостей міста, ростові ляльки та аніматори для дітей, цікаві конкурси та призи, багато веселої музики.
Ілюстративна фотографія / Фото УНІАН
3 жовтня о 10:00 у Сєвєродонецьку відкриється музичний пікнік, який у місті проведуть на честь Всесвітнього дня музики.
Про це повідомляє місцевий сайт News.sever-strasti.com.
Організатори обіцяють, що буде цікаво і дорослим, і дітям.
"Фестиваль присвячений Всесвітньому Дню музики. Місце проведення — район Паркового озера у Сєвєродонецьку. У програмі - виступ місцевих талантів та гостей міста, ростові ляльки та аніматори для дітей, цікаві конкурси та призи, багато веселої та позитивною музики. Чекаємо на всіх, приходьте зі своїми покривалами, кошиками, мангалами і хорошим настроєм", - йдеться в повідомленні.
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