У штабі Антитерористичного центру розповіли, коли може закінчитися АТО на Донбасі

Про це заявив штаб Антитерористичного центру при СБУ, повідомляє "112 Україна".

"У відповідності зі ст. 18 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" антитерористична операція вважається завершеною, якщо терористичний акт припинено та ліквідовано загрозу життю і здоров'ю заручників та інших людей, які знаходяться в районі її проведення (на сьогоднішній день – це жителі Донецької і Луганської областей). Рішення про завершення АТО приймається керівником оперативного штабу з управління цією операцією", - йдеться у відповіді.

Крім того, в штабі відзначили, що, незважаючи на затишшя і досягнуті домовленості, АТО на Донбасі не буде переходити в інші стадії.

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"Чинним законодавством не передбачено, що АТО має різні фази або стадії в залежності від зміни обстановки на території її проведення. Завдання сил АТО визначаються відповідними наказами керівника Оперативного штабу з управління антитерористичною операцією на території Донецької і Луганської областей та є інформацією з обмеженим доступом (гриф секретності)".

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Як повідомляв УНІАН, 29 вересня у Мінську Тристороння контактна група за участю спеціального представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка, представника України Леоніда Кучми і представника Росії Азамата Кульмухаметова підписала угоду про відвід озброєнь калібром менше 100 мм. Захарченко і Плотницький також підписали угоду про відвід озброєнь.

30 вересня представник "ДНР" Денис Пушилін заявив, що прийнята угода про відвід зброї калібром до 100 мм означає припинення війни.