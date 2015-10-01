Захарченко вирішив не відводити техніку після заяви про закінчення війни

15:16, 01 жовтня 2015
Суспільство
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Ватажок самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко заявив про призупинення відведення озброєнь в зоні конфлікту.

REUTERS

Про це повідомляє РІА "Новости".

«Згідно з мінським домовленостями це повинно було бути зроблено ще раніше. Вчора я підписав указ про відвід озброєння, але я дуже сильно сумніваюся, що це буде виконано, тому що риторика українських військових сильно відрізняється від риторики представників у Мінську. Сьогодні вранці був обстріляний Донецьк», - заявив Захарченко.

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Як повідомляв УНІАН, 29 вересня у Мінську Тристороння контактна група за участю спеціального представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка, представника України Леоніда Кучми і представника Росії Азамата Кульмухаметова підписала угоду про відвід озброєнь калібром менше 100 мм. Захарченко і Плотницький також підписали угоду про відвід озброєнь.

30 вересня представник "ДНР" Денис Пушилін заявив, що прийнята угода про відвід зброї калібром до 100 мм означає припинення війни.

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