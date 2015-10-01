Україна перейде на "зимовий час" у ніч на 25 жовтня
25 жовтня о 4 годині ранку за київським часом на всій території України скасовується літній час.
Зазначимо, що годинникова стрілка переводиться на 1 (одну) годину назад.
Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з посиланням на постанову Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року №509.
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Довідка УНІАН. З 1996 року Україна переходить на зимовий час в останню неділю жовтня, на літній - в останню неділю березня.
Уперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу був запроваджений в Англії в 1908 році для економії і більш раціонального розподілу електроенергії протягом доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. Зараз на літній і зимовий час переходять у понад 110 країнах світу.