Україна перейде на "зимовий час" у ніч на 25 жовтня

Зазначимо, що годинникова стрілка переводиться на 1 (одну) годину назад.

Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з посиланням на постанову Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року №509.

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Довідка УНІАН. З 1996 року Україна переходить на зимовий час в останню неділю жовтня, на літній - в останню неділю березня.

Уперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу був запроваджений в Англії в 1908 році для економії і більш раціонального розподілу електроенергії протягом доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. Зараз на літній і зимовий час переходять у понад 110 країнах світу.