На вихідних в Україні дещо потеплішає

Про це повідомляє Укргідрометцентр. У повідомленні йдеться, що у суботу та неділю на всій території країни очікують малохмарну погоду без опадів.

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Температура повітря на вихідних вночі буде +7..+10°С, вдень повітря прогріється до +20..+23°С. Зокрема в західних і центральних областях температура повітря вдень буде від +20 до +22, у північних - від +18 до +20, південних обсластях у суботу буде від +20 до +23, а в неділю - від +22 до +25, у східних - від +18 до +23.

У Києві на вихідних сухо та малохмарно. Вночі у столиці буде +7..+9°С, вдень – до +22°С.