У Львівській області впав легкомоторний літак, загинули дві людини

19:35, 04 жовтня 2015
Суспільство
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У Львівській області унаслідок падіння легкомоторного літального апарата загинули дві людини.

Иллюстративное фото / zaxid.net

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело в обласному управлінні міліції, сьогодні, близько 15.00, біля села Лісновичи Городоцького району упав та розбився легкомоторний літальний апарат. Загинули пілот і пасажир.

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Всі обставини трагедії, особи загиблих і кому належить літак, зараз встановлюють компетентні органи.

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