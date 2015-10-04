У Львівській області впав легкомоторний літак, загинули дві людини
19:35, 04 жовтня 2015Суспільство
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У Львівській області унаслідок падіння легкомоторного літального апарата загинули дві людини.
Ілюстративне фото / zaxid.net
Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело в обласному управлінні міліції, сьогодні, близько 15.00, біля села Лісновичи Городоцького району упав та розбився легкомоторний літальний апарат. Загинули пілот і пасажир.
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Всі обставини трагедії, особи загиблих і кому належить літак, зараз встановлюють компетентні органи.
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