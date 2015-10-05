В Одесі померла правозахисниця Ганна Михайленко - ЗМІ
02:25, 05 жовтня 2015Суспільство
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В Одесі у віці 86 років померла українська правозахисниця, член Української Гельсінкської групи Ганна Михайленко.
Екс-президент США Рональд Рейган включив її у число двадцяти дисидентів, які підлягали звільненню / radiosvoboda.org
Жертва психіатричних репресій брежневсько-андроповської доби вона сім років провела у психіатричній лікарні спеціального типу, повідомляє Радіо Свобода.
Під час колишнього президента СРСР Михайла Горбачова екс-президент США Рональд Рейган включив її у число двадцяти дисидентів, які підлягали звільненню.
Про це у соціальній мережі Maxpark написав поет Борис Херсонський. За його словами, у той місяць, коли Ганна перебувала в одинадцятому відділенні Одеської психіатричної лікарні перед звільненням, до неї приходили сотні листів і листівок з усього світу.
Ганна Михайленко написала книгу «Діагноз КДБ – шизофренія».
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