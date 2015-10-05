В Одесі померла правозахисниця Ганна Михайленко - ЗМІ

Жертва психіатричних репресій брежневсько-андроповської доби вона сім років провела у психіатричній лікарні спеціального типу, повідомляє Радіо Свобода.

Під час колишнього президента СРСР Михайла Горбачова екс-президент США Рональд Рейган включив її у число двадцяти дисидентів, які підлягали звільненню.

Про це у соціальній мережі Maxpark написав поет Борис Херсонський. За його словами, у той місяць, коли Ганна перебувала в одинадцятому відділенні Одеської психіатричної лікарні перед звільненням, до неї приходили сотні листів і листівок з усього світу.

Ганна Михайленко написала книгу «Діагноз КДБ – шизофренія».