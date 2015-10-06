Малозабезпеченим маріупольцям допоможуть придбати тверде паливо
Враховуючи велику кількість осіб, які потребують коштів для придбання твердого палива, районною адміністрацією ініційована робота по наданню матеріальної допомоги.
Організовано роботу по наданню допомоги для малозабезпечених жителів Маріуполя на придбання твердого палива.
Про це повідомляє прес-служба міської ради Маріуполя.
Враховуючи велику кількість осіб, які потребують коштів для придбання твердого палива, районною адміністрацією ініційована робота щодо надання матеріальної допомоги.
Протягом серпня-вересня поточного року на придбання твердого палива Жовтневою районною адміністрацією за рахунок коштів місцевого бюджету надано допомогу 61 жителю району на загальну суму 47 тис. грн. З метою вирішення цього питання створено реєстр малозабезпечених сімей, розпорядженням голови районної адміністрації затверджено список 20 осіб щодо забезпечення дровами в першу чергу (з них 4 особам завезені дрова) і поданий у МКП Зеленого будівництва для подальшої роботи.
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На даний час у черзі на забезпечення дровами складається 81 сім'я.
З метою надання допомоги сім'ям, які опинилися в складній життєвій ситуації, районною адміністрацією проводиться робота по наданню їм матеріальної допомоги. Станом на 01.10.2015 надана матеріальна допомога 205 сім'ям, на суму 300,4 тис. грн. у тому числі:
-за рішенням Маріупольської міської ради 10 осіб на суму 159,5 тис. грн.;
-за рішенням комісії при районній адміністрації 195 осіб, на суму 140,9 тис. грн.