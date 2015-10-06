Малозабезпеченим маріупольцям допоможуть придбати тверде паливо

Організовано роботу по наданню допомоги для малозабезпечених жителів Маріуполя на придбання твердого палива.

Про це повідомляє прес-служба міської ради Маріуполя.

Враховуючи велику кількість осіб, які потребують коштів для придбання твердого палива, районною адміністрацією ініційована робота щодо надання матеріальної допомоги.

Протягом серпня-вересня поточного року на придбання твердого палива Жовтневою районною адміністрацією за рахунок коштів місцевого бюджету надано допомогу 61 жителю району на загальну суму 47 тис. грн. З метою вирішення цього питання створено реєстр малозабезпечених сімей, розпорядженням голови районної адміністрації затверджено список 20 осіб щодо забезпечення дровами в першу чергу (з них 4 особам завезені дрова) і поданий у МКП Зеленого будівництва для подальшої роботи.

Читайте такожУ Маріуполі в честь Дня міста пройшов парад вишиванок (фото, відео)

На даний час у черзі на забезпечення дровами складається 81 сім'я.

З метою надання допомоги сім'ям, які опинилися в складній життєвій ситуації, районною адміністрацією проводиться робота по наданню їм матеріальної допомоги. Станом на 01.10.2015 надана матеріальна допомога 205 сім'ям, на суму 300,4 тис. грн. у тому числі:

-за рішенням Маріупольської міської ради 10 осіб на суму 159,5 тис. грн.;

-за рішенням комісії при районній адміністрації 195 осіб, на суму 140,9 тис. грн.