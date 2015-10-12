Під Києвом у ДТП потрапив нетверезий аташе російського посольства - речник МВС
На Новообухівській трасі недалеко від Києва аташе посольства РФ в Україні з очевидними ознаками алкогольного сп'яніння потрапив у ДТП.
Про це повідомив директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко на своїй сторінці в Facebook.
"Ось цей російський дипломат, аташе Посольства РФ в Україні, кермуючи Toyota Camry із дипномерами D 001076, сьогодні на Новообухівський трасі у напрямку Києва влетів у відбійник. Коли приїхала патрульна поліція з роти Бадрі Гогохія, то дипломат закрився в автомобілі. Під час спілкування із ним були наявні очевидні ознаки алкогольного сп'яніння", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за фактом події було складено відповідні документи із свідками.
Також повідомляється, що "дипломатичний імунітет не дозволяє патрульній поліції складати адмінпротоколи на таких порушників".
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"Відтак поліція унеможливила подальше пересування автомобіля. Його відвезли евакуатором. А дипломата забрав його колега з Посольства РФ", - зазначив Шевченко.
Ось цей російський дипломат, аташе Посольства РФ в Україні, кермуючи Toyota Camry із дипномерами D 001076, сьогодні на Н...Posted by Artem Shevchenko on Sunday, October 11, 2015