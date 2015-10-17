На Одещині оголошено жалобу в зв'язку із загибеллю людей унаслідок аварії судна

"Я висловлюю найглибші співчуття рідним і близьким загиблих і прошу звертатися за будь-якою допомогою. Завтрашній день в області оголошено траурним", - пише Гайдар.

Як повідомляв УНІАН, унаслідок аварії судна "Іволга" потонули 12 людей із 36, які були на борту. Ще одну людину шукають досі. Попередня причина трагедії - шторм і відсутність рятувальних засобів на судні.

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У зв'язку з трагедією за розпорядженням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка створено слідчу комісія, яку очолив віце-прем'єр Геннадій Зубко.