На Одещині оголошено жалобу в зв'язку із загибеллю людей унаслідок аварії судна
22:10, 17 жовтня 2015Суспільство
3217 0
Одеська обласна держадміністрація оголосила в неділю жалобу в зв'язку із загибеллю 12-ти людей унаслідок аварії судна "Іволга" в Затоці на Одещні. Про це на своїй сторінці у Facebook написала радник голови Одеської ОДА Марія Гайдар.
На Одещині оголошено жалобу за загиблими / УНІАН
"Я висловлюю найглибші співчуття рідним і близьким загиблих і прошу звертатися за будь-якою допомогою. Завтрашній день в області оголошено траурним", - пише Гайдар.
Як повідомляв УНІАН, унаслідок аварії судна "Іволга" потонули 12 людей із 36, які були на борту. Ще одну людину шукають досі. Попередня причина трагедії - шторм і відсутність рятувальних засобів на судні.
Читайте такожДосі тривають пошуки двох пасажирів затонулого на Одещині катера - ДСНС
У зв'язку з трагедією за розпорядженням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка створено слідчу комісія, яку очолив віце-прем'єр Геннадій Зубко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter