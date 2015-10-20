​Вінницька транспортна компанія випустила на лінію модернізований трамвай

Про це УНІАН повідомили у департаменті у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Модернізований трамвай пройшов всі необхідні технічні випробовування у спеціалізованому київському інституті. Відсьогодні він щодня працюватиме на різних маршрутах Вінниці, на які виходитиме за графіком. Сьогодні трамвай вирушив за маршрутом №4 (Залізничний вокзал – Барське шосе). Його першими пасажирами стали працівники, які створили транспортний засіб, а також в.о. міського голови Сергій Моргунов.

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«Нові трамваї самим робити вигідно, – розповів виконуючий обов’язки Вінницького міського голови. – Адже їх закуповувати надзвичайно дорого. Орієнтовна вартість трамваю, наприклад, польського виробництва становить приблизно 50 млн грн. Львівські трамваї, які пропонуються зараз на ринку, коштують 26-27 млн грн. Наш вінницький - обійшовся у 4 мільйони гривень. Враховуючи те, що у наступних трамваях ми будемо робити додаткову низькополу вставку для зручності користування людей на візках, він обійдеться приблизно у 6 мільйонів. Але це не 50 і не 26».

За словами Моргунова, на сьогодні у міста є 15 старих трамваїв, з яких можна зробити подібні до того, який сьогодні вийшов на лінію.

«Ми поступово будемо запускати їх у роботу», - сказав Моргунов.

«Ми задоволені результатом своєї роботи. Це наша ідея, наш проект і наша розробка, яку ми обов’язково запатентуємо, - розповів директор КП «Вінницька транспортна компанія» Микола Форманюк.

За його словами, цей трамвай зможе працювати орієнтовно 10 років без капітального ремонту. «Ми використовували якісні матеріали, які стійкі в експлуатації, і новітні розробки, які є в європейських трамваях. Тут вже є пульт управління заднім ходом, водій може підійти на задню площадку і звідти керувати, тут немає дзеркал, а використовуються спеціальні відеокамери», - сказав Форманюк.

Він додав, що на наступний рік намічено зробити два трамваї з низькополими вставками, щоб ними було зручно користуватись людям на візках та жінкам з дітьми у колясках. Роботу над ними вже розпочато.

Довідка УНІАН. Протягом кількох останніх років парк електротранспорту Вінницької транспортної компанії зазнав суттєвих змін. Замість чеських трамваїв вінничан тепер перевозять цюріхські (Швейцарія), які Вінниця безкоштовно отримала від Швейцарської Конфедерації в рамках меморандуму про співпрацю. Минулого року тролейбусний парк поповнився 40 новими одиницями, решта рухомого складу – пройшла повний капітально-відновлювальний ремонт. В цьому році Вінницька транспортна компанія здивувала усіх новим трамваєм власного виготовлення. Його створили працівники цього комунального підприємства на базі чеського вагону КТ-4СУ, від якого залишили лише ходову частину. Комплектуючі для оновленого вагону замовляли на низці різних підприємств, як в Україні, так і за кордоном.