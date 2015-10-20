У справі про вибух біля будівлі СБУ в Одесі встановлено "російський слід" - Грицак

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як наголошується в повідомленні, відповідальність за вибух взяло на себе так зване "одеське підпілля", яке розмістило в Інтернеті відеоролик з території окупованого Криму.

"Ми сприйняли це як виклик і доклали максимум зусиль для розкриття справи. Сьогодні можу доповісти - злочин розкрито в короткі терміни. Затримані троє його виконавців, проведено 22 обшуки. У нас також є інформація про замовників, які надсилали злочинній групі вказівки з території Росії і Криму, вони рано чи пізно також будуть притягнуті до відповідальності", - повідомив глава СБУ.

За його словами, ця викрита і знешкоджена СБУ диверсійно-розвідувальна група, керована російськими спецслужбами, крім того підозрюється в причетності до ряду підривів адмінбудівель і офісів громадських структур в Одеській і Миколаївській областях.

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19 жовтня затримано троє жителів м. Одеса, всі вони активісти місцевих проросійських громадських організацій, знали конспірацію, мали позивні, застосовували сучасні комп'ютерні технології.

Як зазначається, сценарій злочину розроблявся на території Росії. Людина, яка закладала вибухівку, пройшла спеціальну диверсійну підготовку у військовому центрі в РФ.

Підпільну лабораторію з виготовлення саморобних радіокерованих вибухових пристроїв зловмисники обладнали в одній з десятиповерхівок Одеси. Враховуючи реальну небезпеку для життя мешканців будинку, їх на час спецоперації евакуювали.

Як повідомили в СБУ, під час обшуків вилучено речові докази протиправної діяльності затриманих, вогнепальну зброю, боєприпаси. Зокрема, оперативники виявили "елементи саморобної бомби", аналогічній тій, що була закладена під будівлею СБУ. У зловмисників вилучено велику кількість сепаратистської символіки, антиукраїнські матеріали.

Слідство триває. Підозрювані перебувають під вартою.

"Звертаюся до старшого покоління, до молоді - якщо ви помічаєте в людних місцях, на вулицях, у транспорті підозрілу поведінку осіб, підозрілі предмети, обов'язково повідомляйте нам, на "гарячу лінію" Служби безпеки! Ми негайно відреагуємо, перевіримо вашу інформацію", - підкреслив глава СБУ.

У Службі безпеки України функціонує цілодобова "гаряча лінія" 0800501482 для звернень громадян, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту трьом чоловікам, які підозрюються у причетності до вибуху біля будівлі обласного управління Служби безпеки України 27 вересня.

Нагадаємо, у прокуратурі Одеси, сьогодні Приморський районний суд постановив заарештувати на 60 діб трьох підозрюваних.

Відомий в Одесі активіст місцевого Євромайдану, керівник громадської організації "Рада громадської безпеки" Марк Гордієнко на своїй сторінці в Facebook написав, що один із затриманих – 1983 року народження, працює на одній з кафедр Одеського національного медичного університету, викладав у цьому ж вузі.

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Гордієнко також назвав прізвища ще двох підозрюваних у вибуху, затриманих 19 жовтня.

27 вересня близько 5 ранку в міліцію надійшло повідомлення про вибух біля будівлі управління СБУ в Одеській області, розташованого по вулиці Єврейській, 43.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч 2 ст 258 (терористичний акт) КК України.

Згідно з попереднім висновком вибухотехніків, потужність саморобного вибухового пристрою становила від 5 до 6 кілограмів у тротиловому еквіваленті.

16 жовтня президент України Петро Порошенко під час перебування в Одесі повідомив про затримання особи, що вчинила теракт біля будівлі облуправління СБУ 27 вересня.

Сьогодні стало відомо, що правоохоронці затримали кілька людей, причетних до вибуху біля будівлі облуправління СБУ.