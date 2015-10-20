В Одесі затримано причетних до вибуху під облуправлінням СБУ

Як повідомило УНІАН джерело в Головному управлінні МВС в Одеській області, 19 жовтня співробітники СБУ в рамках розслідування даного злочину вилучили арсенал вибухових речовин на вулиці Парковій.

За даними джерела, на сьогоднішній день затримані "дві-три людини", причетні до скоєння теракту.

У прес-службі управління СБУ не змогли ані підтвердити, ані спростувати дану інформацію.

Як повідомляв УНІАН, близько 5 ранку 27 вересня в міліцію надійшло повідомлення про вибух біля будівлі управління СБУ в Одеській області, розташованого по вулиці Єврейській, 43. В будівлі було вибито скло, пошкоджено двері, стіни. Крім того, серйозно постраждали будинки в прилеглих кварталах - житлові квартири, офіси, магазини, міська лікарня №5, а також припарковані поруч автомобілі. За фактом вибуху розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч 2 ст 258 (терористичний акт) КК України.

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Згідно з попереднім висновком вибухотехніків, потужність саморобного вибухового пристрою становить від 5 до 6 кілограмів у тротиловому еквіваленті.

16 жовтня президент України Петро Порошенко під час перебування в Одесі повідомив про затримання особи, що вчинила теракт біля будівлі облуправління СБУ 27 вересня.