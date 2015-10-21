Нова поліція може вийти на вулиці Івано-Франківська вже в січні
17:58, 21 жовтня 2015Суспільство
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Президент України Петро Порошенко сподівається, що в Івано-Франківську до середини січня запустять нову патрульну поліцію.
Порошенко сподівається, що в Івано-Франківську до середини січня запустять патрульну поліцію / МВС
Про це президент заявив, виступаючи перед студентами Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, передає "112 Україна".
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"Я дуже сподіваюся, що новообраний міський голова (Івано-Франківська - ред.) вже на св. Миколая, або принаймні не пізніше св. Василя, зможе презентувати нову поліцію у Франківську", - сказав президент.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що 5 листопада стартує набір до поліції Маріуполя.
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