Нова поліція може вийти на вулиці Івано-Франківська вже в січні

Про це президент заявив, виступаючи перед студентами Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, передає "112 Україна".

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"Я дуже сподіваюся, що новообраний міський голова (Івано-Франківська - ред.) вже на св. Миколая, або принаймні не пізніше св. Василя, зможе презентувати нову поліцію у Франківську", - сказав президент.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що 5 листопада стартує набір до поліції Маріуполя.