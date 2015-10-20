5 листопада стартує набір до патрульної поліції Маріуполя.

Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Мустафа Найєм, повідомили УНІАН у прес-службі «БПП».

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«Ми закрили фізичний набір, але продовжуємо набирати онлайн. У нас достатньо людей, аби відібрати 300 патрульних або більше. Зараз ми якраз обговорюємо можливість збільшення кількості людей в екіпажах, тому що місцевість трішки має свою особливість – неподалік від фронту, і сама ситуація, яка тут відбувається», – зазначив Найєм і додав, що набір до поліції Маріуполя триватиме три тижні.

Крім того, Найєм повідомив, що серед кандидатів у патрульні поліцейські Краматорська – 30% дівчат. «Це достатньо великий відсоток, зважаючи на те, що це прифронтова зона», – наголосив він.