Міноборони обіцяє до кінця року створити Центри психологічної реабілітації військових

Міністр оборони України Степан Полторак ухвалив рішення про створення до кінця року Центрів психологічної реабілітації військовослужбовців-учасників АТО.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міноборони.

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Такі центри буде створено на базах Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь", Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону, Дніпропетровського військового госпіталю, Центрального військового санаторію "Хмільник", Центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Пуща Водиця", а також Центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Трускавецький".

"Військовослужбовці, які брали участь у бойових діях на сході країни, мають пройти фахову психологічну реабілітацію та адаптуватися до мирного життя", - наголосив Полторак.