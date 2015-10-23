Міноборони обіцяє до кінця року створити Центри психологічної реабілітації військових
Військовослужбовці, які брали участь в АТО, зможуть пройти реабілітацію і адаптуватися до мирного життя.
Міністр оборони України Степан Полторак ухвалив рішення про створення до кінця року Центрів психологічної реабілітації військовослужбовців-учасників АТО.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Міноборони.
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Такі центри буде створено на базах Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь", Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону, Дніпропетровського військового госпіталю, Центрального військового санаторію "Хмільник", Центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Пуща Водиця", а також Центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Трускавецький".
"Військовослужбовці, які брали участь у бойових діях на сході країни, мають пройти фахову психологічну реабілітацію та адаптуватися до мирного життя", - наголосив Полторак.