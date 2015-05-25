США поділяться з Україною досвідом із психологічної реабілітації бійців – сенатор

Про це заявив заступник лідера Демократичної партії у Сенаті США сенатор Річард Дурбін під час зустрічі із заступником міністра оборони України Петром Мехедом у Києві, повідомляє прес-служба Міноборони.

«Дурбін запевнив представників українського оборонного відомства у подальшій підтримці та розвитку співпраці», - йдеться в повідомленні.

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Також він запропонував консультативну допомогу у сфері психологічної реабілітації бійців. «США свого часу зіткнулися з проблемою організації психологічної реабілітації військових, які брали участь у бойових діях. Тож ми готові поділитися своїми напрацювання у цьому напрямку», - сказав Дурбін.

Нагадаємо, палата Представників США схвалила законопроект про оборонний бюджет США на новий фінансовий рік, який, серед іншого, передбачає фінансування постачань летальної зброї Україні.

Однак адміністрація президента США повідомила про намір накласти вето на цей законопроект, коли він потрапить на підпис главі держави.