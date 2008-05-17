Водолази МНС перевіряють акваторію кримських пляжів на наявність небезпечних предметів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України Криму, шматки залізобетонних конструкцій з іржавими штирями, що стирчать, уламки арматури і розбиті пляшки – таким часто стає «улов» водолазів.

Перевірку акваторій пляжів рятувальники почали із Західного Криму, також вже перевірено пляжі Ялти і Алушти, ряду інших населених пунктів півострова.

Щорічно перед початком курортного сезону пляжі, власники яких уклали договір з МНС або іншими спеціалізованими підприємствами, що мають ліцензію на даний вид діяльності, перевіряються на наявність небезпечних предметів. Без перевірки такі пляжі не одержать дозвіл на відкриття.

Подібний контроль з боку МНС необхідний, щоб убезпечити відпочиваючих від «сюрпризів» моря. «Наприклад, за минулий рік в акваторії Чорного моря виявлено і знищено 12 вибухонебезпечних предметів, - зазначили в кримському Головному управлінні МНС. - Проте не всі керівники санаторно-курортних установ і місцевих органів влади ставляться з розумінням до перевірок».

Як наголошується в повідомленні МНС, найбільш проблемними пляжами півострова впродовж ряду років залишаються комунальні пляжі в селищі Миколаївка (Сімферопольський район), смт Чорноморське і селі Оленьонка (Чорноморський район), селі Штормове (Сакський район), у селах Каменське і Соляне (Ленінський район, Азовське море).