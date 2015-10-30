У будинок Садового кинули гранату, зловмисника затримано - МВС



Про це повідомляє прес-служба ГУМВС України у Львівській області

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

На місці події працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Також прибули начальник ГУМВС України у Львівській області Дмитро Загарія, начальник Управління СБУ у Львівській області Віктор Андрейчук та голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Читайте такожУ Львові у другий тур виборів мера виходять Садовий і Кошулинський

Зазначається, що працівники міліції, які здійснюють охорону території біля помешкання мера Львова, затримали чоловіка, який кинув гранату на подвір‘я. На даний час встановлено, що він є 29-річним місцевим мешканцем.

Як повідомляв УНІАН раніше, у грудні невідомі обстріляли будинок міського голови Львова Андрія Садового.