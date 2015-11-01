У ГПУ розповіли, коли правоохоронці почали слідчі дії проти Корбана

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

"Запевняю вас, що безпосередньо операція почалася не з рапортів співробітників правоохоронних органів, а все почалося після надходження заяв від громадян, які були викрадені представниками цієї злочинної зграї", - наголосив Куценко.

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Нагадаємо, вранці 31 жовтня в Дніпропетровську почалися обшуки «укропівців». Обшуки пройшли в будинку лідера партії Геннадія Корбана та його батьків, а також вдома у голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

Пізніше Корбана доставили в головне слідче управління Генеральної прокуратури України в Києві, де політику стало погано.

Потім стало відомо, що Корбан знаходиться у слідчеому ізоляторі СБУ.