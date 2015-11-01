У ГПУ розповіли, коли правоохоронці почали слідчі дії проти Корбана
Прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко наголошує, що правоохоронці почали слідчі дії проти Корбана після отримання звернення громадян про викрадення людей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.
"Запевняю вас, що безпосередньо операція почалася не з рапортів співробітників правоохоронних органів, а все почалося після надходження заяв від громадян, які були викрадені представниками цієї злочинної зграї", - наголосив Куценко.
Читайте такожОперацію із затримання Корбана і обшукам проводив командир групи, яка штурмувала Будинок профспілок на Майдані
Нагадаємо, вранці 31 жовтня в Дніпропетровську почалися обшуки «укропівців». Обшуки пройшли в будинку лідера партії Геннадія Корбана та його батьків, а також вдома у голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.
Пізніше Корбана доставили в головне слідче управління Генеральної прокуратури України в Києві, де політику стало погано.
Потім стало відомо, що Корбан знаходиться у слідчеому ізоляторі СБУ.