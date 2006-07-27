Проти затриманого в ”Шереметьєво” українця порушено кримінальну справу

Відносно одного із затриманих в аеропорту "Шереметьєво-1" громадян України порушено кримінальну справу за ст. 207 Кримінального кодексу РФ - "за неправдиве повідомлення про акт тероризму". Про це РІА «Новости» повідомили в прес-службі Московського УВС на водному і повітряному транспорті.

Чоловік, який повинен був вилетіти до Петропавловська-Камчатського, був затриманий співробітниками ЛУВС "Шереметьєво".

"Чоловік перебував в нетверезому стані і разом з приятелем напідпитку не був допущений до польоту співробітниками аеропорту. Після цього він заявив, що у нього в багажі знаходиться вибуховий пристрій", - сказав співбесідник агентства.

За його словами, протверезівши, пасажир зізнався, що пожартував.

Після складання протоколу за сприяння посольства України в Москві чоловік був відпущений під підписку про невиїзд, повідомили в прес-службі.

Раніше в прес-службі Аерофлоту РІА “Новости” повідомили подробиці інциденту.

"В середу о 19.10 в "Шереметьєво-1" здійснив вимушену посадку з технічних причин рейс Су-825, що виходив з Москви до Петропавловська-Камчатського. Всі пасажири були виведені з літака для пересадки на інший лайнер. Двом пасажирам було відмовлено в посадці, оскільки вони були в стані сильного алкогольного сп`яніння і поводилися неадекватно", - повідомила заступник начальника прес-служби Аерофлоту Олена СЕМЕНОВА.

За її словами, після посадки на інший лайнер група пасажирів із шести українських туристів влаштувала скандал на борту і вимагала повернути на борт двох своїх товаришів, яких не пустили на літак.

"Останньою спробою повернення приятелів стало повідомлення одного з туристів про вибуховий пристрій, який знаходився у нього в багажі, після чого всі пасажири були виведені з літака, а співробітники служби безпеки Аерофлоту і "Шереметьєво-1" приступили до огляду літака і багажу", - повідомила О.СЕМЕНОВА.

За її словами, в цей час всі порушники були доставлені до лінійного управління внутрішніх справ (ЛУВС) аеропорту.

"Вибуховий пристрій фахівцями не був знайдений, і літак вилетів у четвер о 2.53 за московським часом. За інформацією ЛУВС, трьох порушників притягують до адміністративної відповідальності, а з пасажиром, який заявив про вибуховий пристрій, проводиться подальший розгляд, після чого його буде притягнуто до кримінальної відповідальності", - повідомила О.СЕМЕНОВА.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією російських ЗМІ, група українських туристів із 8 чоловік була затримана в московському аеропорту "Шереметьєво-1" за звинуваченням у тероризмі в ніч на 27 липня.

Один із затриманих у “Шереметьєво” українських туристів - депутат Київської облради, нашоукраїнець Олег ЧЕРНЕЦЬКИЙ – називає інцидент в московському аеропорту непорозумінням і результатом завищених амбіцій російського правоохоронця.