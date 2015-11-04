Збір підписів під петиціями на сайті президента було заблоковано

14:59, 04 листопада 2015
Суспільство
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Збір підписів під петиціями на сайті президента було заблоковано.

Фото УНИАН

Через спроби злому, збір підписів під електронними петиціями на офіційному сайті президента України Петра Порошенка було тимчасово припинено.

«У зв'язку з неодноразовими спробами технічного втручання в роботу сайту електронних петицій система переведена в режим перегляду», - йдеться в офіційному повідомленні на сайті.

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Відзначається, що в даний момент йде робота з оновлення функції для запровадження та забезпечення додаткової верифікації користувачів.

Нагадаємо, на розгляд президентові подається петиція, на підтримку якої необхідно зібрати щонайменше 25 тисяч підписів протягом не більше трьох місяців з дня опублікування.

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