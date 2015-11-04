Збір підписів під петиціями на сайті президента було заблоковано.

Через спроби злому, збір підписів під електронними петиціями на офіційному сайті президента України Петра Порошенка було тимчасово припинено.

«У зв'язку з неодноразовими спробами технічного втручання в роботу сайту електронних петицій система переведена в режим перегляду», - йдеться в офіційному повідомленні на сайті.

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Відзначається, що в даний момент йде робота з оновлення функції для запровадження та забезпечення додаткової верифікації користувачів.

Нагадаємо, на розгляд президентові подається петиція, на підтримку якої необхідно зібрати щонайменше 25 тисяч підписів протягом не більше трьох місяців з дня опублікування.