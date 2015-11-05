У МВС стартує переатестація кадрів - Аваков

Яку повідомили УНІАН у прес-службі МВС, про це йшлося на засіданні колегії міністерств.

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На засіданні обговорювали процес переатестації керівників обласних підрозділів, а в подальшому – всіх працівників міліції, які висловлять бажання служити в лавах Національної поліції.

Міністр назвав пріоритетним проведення переатестації тих працівників міліції, які виявлять бажання продовжити службу в лавах Нацполіції, що має почати роботу 7 листопада.

"Процес кадрової атестації стартує сьогодні. Ми сьогодні вперше зберемо Центральну атестаційну комісію, на якій обговоримо принцип формування атестаційних комісій на місцях і почнемо процедуру першої атестації", – зазначив Аваков.

За словами глави МВС, чинні керівники територіальних підрозділів МВС при своєму перепризначенні пройдуть "подвійне сито" відбору: після атестації наказ про їхнє призначення підписуватиме голова Національної поліції за погодженням із главою МВС. Після цього начальники обласних підрозділів внутрішніх справ тимчасово будуть призначені на посади радників голови Національної поліції.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Аваков заявив, що після вступу в силу закону про Національну поліцію, тобто після 7 листопада, частина міліціонерів стануть т.в.о. і пройдуть переатестацію.

За словами міністра, проведення атестаційного конкурсу розпочнеться з міста Києва та Київської області. Цей конкурс проводитиметься на базі територіальних органів Національної поліції України та вищих навчальних закладів МВС.

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Для проведення атестаційного конкурсу міністром внутрішніх справ формується Центральна атестаційна комісія. До неї увійдуть представники громадськості, народні депутати, міжнародні експерти та посадові особи МВС. Комісія затверджує порядок проведення атестаційного конкурсу, тестові завдання, прохідні бали, нормативи з фізичної підготовки та стрільби. Також члени комісії проводитимуть співбесіди з кандидатами на керівні посади в Національній поліції.