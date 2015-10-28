Полторак ініціював переатестацію всього професорсько-викладацького складу військових ВНЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час візиту в Харків заявив міністр оборони України Степан Полторак.

За його словами, після вивчення досвіду ведення бойових дій на Донбасі на першому етапі були удосконалені програми практичного навчання офіцерів в усіх військових вишах України. Міністр зазначив, що на другому етапі, який вже триває, буде змінена система підбору професорсько-викладацького складу військових ВНЗ України.

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“Мною було прийнято рішення щодо проведення позачергової переатестації всього професорсько-викладацького складу, всіх вишів в Україні. У нас є сьогодні практичні напрацювання і досвід учасників АТО. Тому головна вимога до всіх вишів призначати на посади, особливо де викладання пов'язане з бойовим застосуванням, тільки офіцерів, які брали участь у зоні проведення антитерористичної операції”, - наголосив міністр.

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Він також додав, що ці зміни супроводжуються збільшенням фінансування на покращення матеріально-технічної бази військових університетів та академій.

“Мною прийнято рішення про збільшення кількості витрат на навчальні заклади для того, щоб підвищити якісь навчально-матеріальної бази. Це кошти на придбання навчальних тренажерів, удосконалення матеріальної бази будуть видані вишам і начальник університету чи академії буде особисто приймати рішення, що необхідно закуповувати”, - сказав Полторак.