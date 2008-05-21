Кабмін відмінив квоти на експорт зерна

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення відмінити квоти на експорт зерна з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК.

Він також повідомив, що розгляд питання про відміну квот на соняшникову олію на сьогоднішньому засіданні Кабміну було відкладено.

Як повідомлялося, постановою №271 від 28 березня 2008 року Кабмін продовжив дію встановлених до 31 березня ц.р. квот на експорт пшениці (200 тис. тонн), ячменю (400 тис. тонн) і жита (3 тис. тонн) до 30 квітня.

Постановою №418 від 23 квітня Кабмін збільшив квоти на експорт ячменю і пшениці, але їх дія була продовжена до 1 липня.

Також Кабмін увів квотування експорту соняшникової олії та соняшнику з 22 березня до 1 липня 2008 року і встановив квоти у розмірі 300 тис. тонн олії і 1 тис. тонн насіння соняшнику.