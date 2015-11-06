МОЗ України закупить ліків на суму понад 750 мільйонів гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, документ передбачає закупівлю онкологічних та онкогематологічних препаратів, а також хіміопрепаратів, радіологічних препаратів і препаратів супроводу онкологічних хворих через закупівельне агентство британської компанії.

Під час офіційного підписання угоди Перший секретар Посольства Великобританії в Україні Кріна Лавері зазначила, що агентство допомагає покращити власні можливості країн не лише в питанні розбудови системи державних закупівель. «Якщо співпраця МОЗ та Crown Agents буде успішною, цей формат можна буде задіяти в інших сферах управління України», - наголосила дипломат.

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Своєю чергою міністр охорони здоров`я Олександр Квіташвілі нагадав, що сумарна цифра переданих МОЗ на міжнародні закупівлі програм – понад 2млрд 197 млн грн. «Це майже 60% державних закупівель. Наступного року, сподіваємося, за сприяння Кабінету міністрів України передача держзакупівель міжнародним організаціям буде стовідсотковою», - додав урядовець.

У пре-службі МОЗ України зазначають, що Crown Agents – одна з трьох міжнародних організацій, які визначені постановою Кабінету Міністрів України для закупівлі ліків.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство охорони здоров'я України, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) підписали Меморандум про надання послуг з закупівлі ліків для реалізації державних програм.