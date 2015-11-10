Порошенко привітав Київські духовні школи з 400-літтям від дня заснування

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви МП, вітання учасникам урочистостей зачитав радник президента Юрій Богуцький на річному акті у Києво-Печерській лаврі.

«Вітаю вас із помітним рубежем у духовній історії України – 400-річчям Київських духовних шкіл. З часів свого заснування вони здійснили значний вплив на процеси українського державотворення. Духовні школи стали осередком самобутньої київської православної традиції. Надійним фундаментом української освіти, науки і культури. Кожне покоління їх випускників давали приклади подвижницького служіння на благо українського народу», - зазначає президент України.

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Водночас Петро Порошенко назвав Київські духовні школи символом відродження української держави.

«Подолання несправедливостей, завданих українській Церкві та народу - у минулому. Наше суспільство високо цінує зусилля викладачів і випускників Київських духовних шкіл, які в часи зовнішньої агресії і великих суспільних трансформацій, стоять поруч із воїнами, що захищають Україну, готують церковно-державну співпрацю на Європейських традиціях і принципах, навчають суспільство єдності та соціальній відповідальності. Бажаю усім доброго здоров’я, благополуччя, натхнення і миру», - привітав Президент України.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ МП, на річному акті у Києво-Печерській лаврі наукові звання професорів і доцентів отримав викладацький склад КДАіС. Також орденами УПЦ МП були нагороджені благодійники та науковці. Найкращі студенти Київської духовної академії і семінарії були нагороджені стипендіями імені Блаженнішого Митрополита Володимира.

Участь в урочистостях на честь 400-річчя Київських духовних шкіл взяли Надзвичайні і Повноважні Посли в Україні: Республіки Білорусь - Валентин Величко, Республіки Болгарія - Красімір Мінчев, Грузії - Міхеїл Уклеба, Російської Федерації - Михайло Зурабов, Румунії - Корнел Іонеску, Республіки Сербія - Раде Булатович, тимчасовий повірений у справах Республіки Молдова - Олег Хинку.

Також на урочистостях були представники Помісних Православних Церков митрополит Дарданельський і екзарх всього Геллеспонта (Константинопольська Церква), митрополит Філіппопольський Ніфон (Антіохійська Православна Церква), митрополит Вострскій Тимофій (Єрусалимська Православна Церква), архієпископ Цагерський и Лентехський Стефан (Грузиньська Православна Церква), архієпископ Нижньодунайський Кассіан (Румунська Православна Церква), митрополит Тамассійський и Оринійський Ісайя (Кіпрська Православна Церква), митрополит Лангадійський Іоанн (Еладська Православна Церква) та інші.

Вранці, 9 листопада, в день пам’яті преподобного Нестора Літописця та 400-річчя Київських духовних шкіл Предстоятель УПЦ МП Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Предстоятель УПЦ МП удостоїв викладачів і співробітників духовних шкіл у священному сані богослужбових нагород.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва за мир в Україні, а також звершена заупокійна єктенія за спочилими викладачами та вихованцями Київської духовної академії і семінарії.

Як повідомлялося, 23 грудня 2014 року Священний Синод УПЦ МП прийняв рішення про відзначення 400-річчя Київських духовних шкіл на загальноцерковному рівні. 20-21 жовтня у Києві відбулася міжнародна конференція з нагоди 400-річчя Київських духовних шкіл, у якій взяли участь богослови з 10 країн світу, де були підписані договори про співпрацю з 5-ма закордонними вишами.