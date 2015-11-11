РФ закриває пункти тимчасового перебування біженців з України

Про це повідомила начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян та організації надання муніципальних послуг адміністрації Мурманська Олена Калініна, передає FlashNord.

«Є розпорядження уряду Росії про закриття всіх пунктів тимчасового перебування біженців до 31 грудня 2015 року», - зазначила вона.

Калініна додала, що з моменту початку конфлікту в Україні в Мурманськ прибули близько 550 біженців, більшість з яких стали на облік в ФМС, знайшли роботу і знімають житло".

За даними глави Федеральної міграційної служби (ФМС) Росії Костянтина Ромодановського, в Росії перебуває понад 1 млн біженців з України.

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Довідка. З квітня 2014 року до ФМС РФ за тимчасовим притулком або статусом біженців звернулися 404 тис. українців, 265 - за дозволом на тимчасове проживання. 152 тис. українських громадян набули трудові патенти. За словами заступника глави ФМС Росії Вадима Яковенка, зараз понад 600 тис. українських мігрантів порушують режим перебування в РФ. Всього, за його даними, на території РФ знаходиться 2,6 млн громадян України, з них з південного сходу країни приїхало близько 1 млн осіб. 29 жовтня ФМС опублікувала проект постанови уряду, згідно з яким з федерального бюджету має бути додатково виділено 736 млн руб. на соціально-побутове облаштування біженців з України з 1 жовтня по 31 грудня 2015 року.