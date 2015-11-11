У Маріуполі відбудеться фестиваль документального кіно Docudays

Сьогодні у Центральній міській бібліотеці ім. Короленка було оголошено про відкриття XII Міжнародного мандрівного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA в Маріуполі.

Про це 0629 повідомили в бібліотеці.

Як розповів координатор фестивалю Григорій Курачицкий, цього року найкращі документальні фільми про права людини зможуть побачити мешканці більш ніж 200 міст України.

Мандрівний фестиваль Docudays UA відбудеться з жовтня по грудень включно та відвідає Київську, Дніпропетровську, Запорізьку, Івано-Франковсую, Кіровоградської, Львівську, Луганську, Полтавську, Херсонську, Чернігівську, Чернівецьку, Тернопільську, Волинську, Донецьку, Житомирську, Харківську, Вінницьку, Одеську, Сумську, Волинську, Миколаївську, Рівненську, Хмельницьку області, а також АР Крим.

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У Маріуполі покази фестивальних фільмів відбуватимуться в Маріупольському державному університеті, бібліотеці їм. В. Р. Короленка, ДК «Молодіжний», для військовослужбовців у військових частинах, у школах, у Володарському та Первомайському районах, в Маріупольському ліцеї, а також в установах пенітенціарної системи. Глядачі зможуть поспілкуватися з відомими правозахисниками, діячами культури та митцями.

Координатор Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA Світлана Селіверстова, розповіла, що до програми цьогорічного Мандрівного фестивалю увійшли фільми-переможці та фільми позаконкурсних програм XII Docudays UA.

До програми мандрівного фестивалю увійшли фільми з програми "Ефект Грузії" розповідають про досвід війни з Росією і подальшому відновленні країни.