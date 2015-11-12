Рада схвалила допуск іноземних військових в Україну для навчань

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 238 із 336 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

На засіданні парламенту перший заступник міністра оборони Іван Руснак зазначив, що навчання розпочнуться 23 листопада 2015 року. Вони триватимуть на Яворівському полігоні.

Читайте такожВ Україні побудували артилерійський катер за стандартами НАТО - командувач ВМС ЗСУ

За його словами, «проведення навчань сприятиме розвитку оперативних спроможностей наших підрозділів,підвищення польового вишколу особового складу та зміцненню довіри та безпеки між країнами - учасницями навчань”.

Як йдеться у пояснювальній записці, законом (№3428) дозволяється допустити на територію України для участі у багатонаціональному навчанні з підготовки підрозділів збройних сил у листопаді-грудні 2015 року на строк до 61 доби підрозділи збройних сил США, інших держав - членів НАТО та держав - учасниць програми "Партнерство заради миру".

Читайте такожБританський дипломат озвучив основну проблему Збройних сил на шляху України до НАТО

Зокрема, передбачено допуск до 1,5 тис. військовослужбовців Збройних сил США з озброєнням і військовою технікою та до 1 тис. військовослужбовців від збройних сил держав – членів НАТО та держав-учасниць програми "Партнерство заради миру".

Відповідний документ розроблено «з метою врегулювання питання щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2015 році для участі у багатонаціональному навчанні з підготовки підрозділів збройних сил», зазначається в пояснювальній записці.

Читайте такожПорошенко: Україні потрібно 6-7 років для вступу в НАТО

У багатонаціональному навчанні з підготовки підрозділів збройних сил, що відбудеться в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (с. Старичі, Яворівський район, Львівська обл.), від Збройних сил України візьмуть участь до 2,8 тис. військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою.

Читайте такожВ Україні побудували артилерійський катер за стандартами НАТО - командувач ВМС ЗСУ

В пояснювальній записці зазначається, що фінансові витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням багатонаціонального навчання з підготовки підрозділів збройних сил, передбачається здійснити у межах виділених на 2015 рік Міністерству оборони України асигнувань за бюджетною програмою 2101020 “Забезпечення діяльності Збройних сил України та підготовка військ”. Для забезпечення проведення зазначеного навчання планується використати 2 731 615,27 грн.

При цьому витрати підрозділів збройних сил інших держав, за словами Руснака, «беруть на себе визначені країни”.