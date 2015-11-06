Українські держслужбовці пройдуть навчання в Латвії - Яценюк

Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк за підсумками зустрічі з главою уряду Латвії Лаймдотою Страуюмою у рамках робочого візиту до Риги в п'ятницю, 6 листопада, повідомили УНІАН у департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

Зокрема, за словами Яценюка, починається розширений проект навчання українських державних службовців у Латвії. "У першу чергу це буде стосуватися державних службовців, які займаються торговою сферою та імплементацією угоди про зону вільної торгівлі", - зазначив він.

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"Десять заступників міністрів з євроінтеграції приїжджають до Латвії для обміну досвідом", - підкреслив прем'єр.

Також, як йдеться у повідомленні, Яценюк висловив вдячність голові латвійського уряду за проведену 5 листопада зустріч прем'єр-міністрів України та країн Балтії: "Ми отримали реальну підтримку наших балтійських партнерів в євроінтеграції".

В ході вчорашньої зустрічі, зазначив він, була досягнута домовленість провести зустріч у такому форматі в Києві.

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"Більше 20 років тому ви прийняли рішення, що будете членом Європейського Союзу. Ви це рішення прийняли – і ви це зробили. Ми це рішення теж прийняли – і ми це теж зробимо", - сказав глава уряду, звертаючись до прем'єр-міністра Латвії.