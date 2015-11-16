Чисельність населення України в серпні скоротилася - Держстат

При цьому чисельність населення, яке постійно проживає в Україні, на 1 вересня становила 42 млн 636 тис. 94 особи.

З початку року чисельність населення скоротилася на 123,2 тис. осіб, а порівняно з 1 вересня 2014 року – на 171,6 тис. осіб.

Кількість новонароджених в Україні з початку року становила 273,9 тис., що на 40,4 тис. менше, ніж на 1 вересня минулого року.

Держстат зазначає, що дані наводяться без урахування території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, навесні 2014 року після анексії Криму й формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв'язку з початком активних бойових дій у регіоні чисельність населення України була істотно скоригована й зменшена до 43 млн із 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався від місяця до місяця.

Згідно з прогнозом ООН, при збереженні динаміки скорочення до 2030 року населення України може зменшитися до 39 млн осіб.