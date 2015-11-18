Час очікування в черзі на пункті пропуску в Станиці Луганській складає всього п'ять хвилин - ОБСЄ

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ відвідали Станицю Луганську, де зафіксували з обох сторін лінії розмежування черги приблизно по 100 осіб, які чекають проходу через пункт пропуску, пише Ostro.org.

«16 листопада на блокпості «ЛНР» на підконтрольному «ЛНР» боці мосту у Станиці Луганській СММ бачила близько 100 осіб, які очікували в черзі, щоб перейти міст. На іншій стороні, на блокпості ВСУ, також близько 100 осіб очікували перетину в протилежний бік», - йдеться в повідомленні.

За інформацією джерела, що посилається на свідчення людей в черзі, час очікування становить від 3 до 5 хвилин.