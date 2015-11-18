Час очікування в черзі на пункті пропуску в Станиці Луганській складає всього п'ять хвилин - ОБСЄ
14:39, 18 листопада 2015Суспільство
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Спостерігачі заявили, що черга крізь пункт пропуску рухається досить швидко.
Час очікування становить від 3 до 5 хвилин / twitter.com/InfoResist
Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ відвідали Станицю Луганську, де зафіксували з обох сторін лінії розмежування черги приблизно по 100 осіб, які чекають проходу через пункт пропуску, пише Ostro.org.
«16 листопада на блокпості «ЛНР» на підконтрольному «ЛНР» боці мосту у Станиці Луганській СММ бачила близько 100 осіб, які очікували в черзі, щоб перейти міст. На іншій стороні, на блокпості ВСУ, також близько 100 осіб очікували перетину в протилежний бік», - йдеться в повідомленні.
За інформацією джерела, що посилається на свідчення людей в черзі, час очікування становить від 3 до 5 хвилин.
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